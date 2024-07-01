Стало известно, когда Бабич вернётся в «Спартак»

Футбольный агент Мануэль Стоянович рассказал о том, когда сербский защитник Срджан Бабич вернется в расположение московского «Спартака».

«Завтра», - коротко ответил агент журналисту «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Бабич находился в расположении сборной Сербии на чемпионате Европы – 2024. Срджан не сыграл на престижном турнире ни одной встречи. Сербия провально выступила в Германии, заняв последнее место в своей группе.

«Красно-белые» вышли из отпуска 19 июня. «Народная команда» готовится к новому сезону под руководством сербского специалиста Деяна Станковича.