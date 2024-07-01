Джикия отказал «Динамо» из-за «Спартака»

Защитник Георгий Джикия остался без клубной прописки после ухода из «Спартака» в связи с истечением срока контракта. Теперь опытный 30-летний футболист ищет себе новую команду.

Согласно данным Metaratings, интерес к Джикии проявляло «Динамо». «Бело-голубые» связывались с игроком, однако он отказался даже обсуждать условия контракта. Причина заключается в том, что «Динамо» является принципиальным соперником «Спартака».

Георгий Джикия выступал за «Спартак» с начала 2017 года. После успешных лет в этом клубе футболист не хочет перебираться в стан принципиального противника.