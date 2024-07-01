Назван клуб Вильмара Барриоса на следующий сезон

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы хавбека петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса, высказался касательно будущего своего клиента.
«У Вильмара еще три года контракта. Он счастлив в «Зените». Барриос проводит каждую минуту на поле. Он никуда не уйдет. Барриос счастлив остаться в «Зените», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».
В прошедшем сезоне 30-летний колумбийский полузащитник принял участие в 39 поединках, отметившись двум результативными передачами. Вместе с «сине-бело-голубыми» Барриос оформил требл, выиграв чемпионство в РПЛ, кубок России и суперкубок страны.
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