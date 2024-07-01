«Зенит» может купить нападающего «Краснодара» за 12 млн евро

Центрфорвард «Краснодара» Джон Кордоба может продолжить карьеру в другом российском клубе. В подписании колумбийца заинтересован петербургский «Зенит».

Согласно данным журналистов «РБ Спорта», «сине-бело-голубые» могут приобрести Кордобу за 12 миллионов евро. В настоящий момент ведутся переговоры между представителями «Краснодара» и «Зенита». Сам легионер готов присоединиться к коллективу Сергея Семака.

В минувшем сезоне Кордоба принял участие в 27 поединках Российской премьер-лиги, записав на свой счет 15 голов и шесть результативных передач. По итогам игровой кампании «Зенит» стал чемпионом РПЛ, а «Краснодар» финишировал на втором месте.