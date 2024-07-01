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«Зенит» продаст Вендела при двух условиях эксклюзив

01 Июля 2024 • 00:13 Комментировать

Полузащитник Вендел может покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», у «сине-бело-голубых» есть несколько предложений по 26-летнему бразильцу.  

При этом, по нашим данным, «Зенит» продаст Вендела только при двух условиях. Во-первых, предложение должно быть крупным в финансовом плане. А во-вторых, питерцы должны успешно закрыть трансфер Ивана Илича из «Торино».

Добавим, что Вендел играет за «Зенит» с октября 2020 года после трансфера из лиссабонского «Спортинга». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает бразильца в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Илич Маркус Вендел трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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