Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук отклонил предложение столичного клуба по новому контракту, об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, «железнодорожники» предложили своему воспитаннику двухлетний контракт с зарплатой в 1,6 миллиона евро за сезон, однако сторона футболиста хотела, чтобы соглашение было подписано по схеме «2+1» с зарплатой в два миллиона евро за год.

Таким образом, если мнение игрока и его представителей не изменится за ночь, то завтра, 1 июля, столичный клуб может объявить об уходе Миранчука.

Ранее СМИ сообщали, что футболист сборной России может продолжить карьеру в ОАЭ.