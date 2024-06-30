Стали известны подробности работы московского ЦСКА на трансферном рынке.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», столичный клуб занят поисками центрального полузащитника. В настоящий момент у «армейцев» есть несколько вариантов на усиление в Латинской Америке.

Напомним, прошлый розыгрыш Российской премьер-лиги ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице, набрав 48 очков. После неудачного сезона руководство клуба приняло решение расстаться с главным тренером команды Владимиром Федотовым. На место наставника был приглашен экс-рулевой «Локомотива» Марко Николич.