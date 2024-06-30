Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
Италия
1/8 - 29 июня
Германия
Дания
1/8 - 30 июня
Англия
Словакия
1/8 - 30 июня
Испания
Грузия
1/8 - 1 июля
Франция
Бельгия
1/8 - 1 июля
Португалия
Словения
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Тюкавина высказался о будущем нападающего в «Динамо»

30 Июня 2024 • 22:45 Комментировать

Агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказался о будущем своего клиента в столичном клубе.

«Костя готовится к сезону в «Динамо», у него действующий контракт. Увидите его на Братском Кубке. По остальному пока сложно о чем-то говорить», - приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, что в среду, 3 июня, подопечные Марцела Лички в рамках Братского Кубка сыграют против сербского «Партизана».

В минувшем сезоне 22-летний футболист был признан лучшим игроком Российской премьер-лиги. За 30 игр он смог отметиться 15 забитыми мячами и десятью результативными передачами партнёрам по команде. 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Аршавин назвал победителя Евро-2024 Шалимов назвал единственную сборную, которая ему понравилась на Евро-2024 Назван лучший вратарь в мире: Нойер на 5-м месте, Мамардашвили – 10-й Суперкомпьютер назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Определились два четвертьфиналиста Евро-2024 Суперкомпьютер высчитал главного фаворита Евро-2024: Франция только четвёртая, Португалия с Роналду – пятая Ферран Торрес: «Я сдам Ямаля полиции» С кем сыграет Швейцария в 1/4 финала Евро-2024 Промес вернётся в «Спартак», Мбаппе подал в суд на «ПСЖ», а у сборной Англии будет новый тренер – в главных слухах недели
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Хвича договорился о переходе в новый клуб - известно название
Спортивные новости
Расселл стал победителем Гран-при Австрии, Ферстаппен и Норрис столкнулись в концовке Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге Касаткина переиграла Фернандес и выиграла турнира в Истбурне Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии Четыре россиянина были выбраны в первом раунде драфта НХЛ-2024 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Июня
22:54 · Россия. Премьер-лига
Антон Миранчук отклонил предложение «Локомотива» — 1 июля он станет свободным агентом слухи
22:45 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина высказался о будущем нападающего в «Динамо»
22:15 · Россия. Премьер-лига
Смородская не верит, что «Локомотив» будет бороться за титулы в следующем сезоне
21:34 · Россия. Премьер-лига
Валерий Новиков сомневается, что Антон Миранчук поможет ЦСКА
21:26 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Антон Миранчук усилит ЦСКА»
21:24 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» высказались о возможном трансфере Илича
21:14 · Россия. Премьер-лига
Ташуев может возглавить клуб, участвующий в еврокубках
20:45 · Россия. Премьер-лига
Новиков оценил трансферную кампанию «Химок»
20:35 · Чемпионат Европы 2024
Сёмин порассжудал, какие игроки сборной Грузии могут усилить «Локомотив»
19:46 · Россия. Премьер-лига
Отец Митая сообщил, что защитник хочет уйти из «Локомотива»
19:39 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» с разгромным счётом проиграло «Ахмату» в товарищеском матче
19:30 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему задерживается переход Худякова в «Штурм»
19:28 · Россия. Премьер-лига
Балахнин высказался о возможном переходе Илича в «Зенит»
19:18 · Россия. Премьер-лига
Экс-защитник «Спартака» Классен: «Горжусь тем, что играл за такой большой клуб»
19:03 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, какую позицию хочет усилить московское «Динамо» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем