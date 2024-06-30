Агент Тюкавина высказался о будущем нападающего в «Динамо»

Агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказался о будущем своего клиента в столичном клубе.

«Костя готовится к сезону в «Динамо», у него действующий контракт. Увидите его на Братском Кубке. По остальному пока сложно о чем-то говорить», - приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, что в среду, 3 июня, подопечные Марцела Лички в рамках Братского Кубка сыграют против сербского «Партизана».

В минувшем сезоне 22-летний футболист был признан лучшим игроком Российской премьер-лиги. За 30 игр он смог отметиться 15 забитыми мячами и десятью результативными передачами партнёрам по команде.