Смородская не верит, что «Локомотив» будет бороться за титулы в следующем сезоне

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о перспективах столичного клуба в следующем сезоне.

Спортивный функционер отметила, что «железнодорожники» не будут бороться за трофеи в следующем сезоне, так как если судить по трансферам, то у них нет такой цели, ведь они распустили и продали достойных игроков, а громких покупок не сделали.

«Отсюда вывод — поменялись цели, изменилась стратегия. Посмотрим, но пока складывается именно такое впечатление», - приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Напомним, что в минувшем сезоне РПЛ «Локомотив» занял четвертое место в турнирной таблице.