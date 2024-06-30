Валерий Новиков сомневается, что Антон Миранчук поможет ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука в «армейский» клуб.

По мнению эксперта, Миранчук является качественным игроком, но даже самые лучшие футболисты не всегда могут себя проявить в какой-то команде.

«Тренерскому штабу «армейцев» виднее, кого подписывать, а кого нет. Но все же считаю, что переход Миранчука не сильно изменит уровень игры ЦСКА», — приводит слова Новикова портал «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Миранчук появился на поле в 38 встречах во всех турнирах, восемь раз поразил сетку ворот соперников и сделал семь результативных передач.