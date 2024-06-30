Пономарёв: «Антон Миранчук усилит ЦСКА»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном переходе хавбека «Локомотива» Антона Миранчука в стан «красно-синих».

— Если это случится, то он определенно усилит команду. У нас есть дефицит с полузащитниками, которые хорошо видят поле и могут отдавать обостряющие передачи, — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 28-летний полузащитник принял участие в 38 матчах с учетом всех турниров, забил восемь мячей и записал на свой счет семь результативных передач.

Стоит сказать, что сегодня, 30 июня, у Миранчука последний день контракта с «Локомотивом». Договор вряд ли будет продлен.