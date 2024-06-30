В «Зените» высказались о возможном трансфере Илича

Председатель совета директоров питерского «Зенита» Елена Илюхина высказалась о возможном трансфере полузащитника «Торино» Ивана Илича.

«Следует большее и пристальное внимание обращать — кто и что пишет в некоторых информационных изданиях», — приводит слова Илюхиной «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали, что команда с берегов Невы уже договорилась с итальянской командой о переходе полузащитника сборной Сербии. Сумма трансфера может составить 25 миллионов евро.

23-летний футболист выступал на чемпионате Европы, но не смог отметиться результативными действиями, а сборная Сербии закончила выступление по итогам группового этапа.