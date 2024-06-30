Ташуев может возглавить клуб, участвующий в еврокубках

Бывший наставник «Факела» Сергей Ташуев ответил на вопрос о своём ближайшем будущем.

65-летний специалист признался, что в России у него пока вариантов нет.

— Есть намерения у клуба из ближнего зарубежья. Клуб, который участвует в еврокубках, принимает решение о смене главного тренера, — приводит слова Ташуева Metaratings.

Тренер отметил, что рассматривается кандидатом, но до конкретики дело пока не дошло.

Последним местом работы Ташуева был «Факел» из Воронежа, который он возглавлял с сентября 2023 по апрель 2024 года. Стоит сказать, что ранее Ташуев руководил «Ахматом», «Чайкой», солигорским «Шахтёром» и другими клубами.