Новиков оценил трансферную кампанию «Химок»

Бывший вратарь московского ЦСКА Валерий Новиков высказался о трансферной кампании подмосковных «Химок».
Напомним, что «красно-черные», которые спустя сезон вернулись в РПЛ, заключили контракты с Антоном Заболотным, Артуром Юсуповым и Денисом Глушаковым.
Эксперт отметил, что это довольно интересный ход, что команда решила подписать сразу несколько возрастных игроков. По его мнению, все футболисты, которые заключили соглашения с «Химками», являются опытными, но эта ставка может сработать только на один сезон.
«Я считаю, что за счет такого усиления «Химки» могут в грядущем сезоне сохранить прописку в РПЛ, но через год им нужно будет что-то менять», — заявил Новиков в разговоре с «РБ Спорт».
Бан пользователя