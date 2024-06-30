Новиков оценил трансферную кампанию «Химок»

Бывший вратарь московского ЦСКА Валерий Новиков высказался о трансферной кампании подмосковных «Химок».

Напомним, что «красно-черные», которые спустя сезон вернулись в РПЛ, заключили контракты с Антоном Заболотным, Артуром Юсуповым и Денисом Глушаковым.

Эксперт отметил, что это довольно интересный ход, что команда решила подписать сразу несколько возрастных игроков. По его мнению, все футболисты, которые заключили соглашения с «Химками», являются опытными, но эта ставка может сработать только на один сезон.