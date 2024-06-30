Отец Митая сообщил, что защитник хочет уйти из «Локомотива»

Отец защитника московского «Локомотива» Марио Митая Лин Митай высказался о будущем своего сына в столичном клубе.

Митая-старший рассказал, что его сын чувствует себя одиноко в «Локомотиве», и он хотел бы присоединиться к команде, которая будет больше верить в него.

«В Италии к нему проявляют интерес, как и в некоторых других странах, но вопрос в том, что его команда попросит за трансфер», - приводит слова Лина Митая «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщали, что в услугах игрока сборной Албании заинтересован туринский «Ювентус», а скауты итальянской команды просматривали его на чемпионате Европы в Германии.