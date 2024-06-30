«Динамо» с разгромным счётом проиграло «Ахмату» в товарищеском матче

Сегодня, 30 июня, московское «Динамо» провело контрольный поединок против грозненского «Ахмата».

Встреча между командами завершилась крупной победой «Ахмата» со счетом 3:0. Авторами забитых мячей стали Гамид Агаларов (41-я минута), Лечи Садулаев (50) и Бернард Бериша (65).

Стоит сказать, что для обеих команд данный товарищеский матч стал первым в летнее межсезонье.

В рамках первого тура нового розыгрыша Российской премьер-лиги «Динамо» примет на своем поле «Факел», а «Ахмат» встретится дома с «Краснодаром». Ориентировочно матчи пройдут 19-22 июля. Точные даты будут известны позже.