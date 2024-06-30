«Динамо» с разгромным счётом проиграло «Ахмату» в товарищеском матче

Сегодня, 30 июня, московское «Динамо» провело контрольный поединок против грозненского «Ахмата».
Встреча между командами завершилась крупной победой «Ахмата» со счетом 3:0. Авторами забитых мячей стали Гамид Агаларов (41-я минута), Лечи Садулаев (50) и Бернард Бериша (65).
Стоит сказать, что для обеих команд данный товарищеский матч стал первым в летнее межсезонье.
В рамках первого тура нового розыгрыша Российской премьер-лиги «Динамо» примет на своем поле «Факел», а «Ахмат» встретится дома с «Краснодаром». Ориентировочно матчи пройдут 19-22 июля. Точные даты будут известны позже.
Протокол игры
|Динамо Москва
|0:3
|Ахмат
|41' Агаларов Гамид (0:1)
|50' Садулаев Лечи (0:2)
|65' (0:3)
Лещук Игорь • Боков Данила • Лепский Иван • Скопинцев Дмитрий • Зайдензаль Леон • Бителло • Гладышев Ярослав • Кутицкий Александр • Лаксальт Диего • Окишор Виктор • Грулёв Вячеслав
Запасные: Бессмертный Станислав • Макаров Денис • Лунёв Андрей • Чупаёв Александр • Лесовой Даниил • Кудравец Андрей • Балахонов Максим • Назаренко Егор • Фомин Даниил • Исаев Кирилл
30 июня.
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