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«Динамо» с разгромным счётом проиграло «Ахмату» в товарищеском матче

30 Июня 2024 • 19:39 Комментировать

Сегодня, 30 июня, московское «Динамо» провело контрольный поединок против грозненского «Ахмата».

Встреча между командами завершилась крупной победой «Ахмата» со счетом 3:0. Авторами забитых мячей стали Гамид Агаларов (41-я минута), Лечи Садулаев (50) и Бернард Бериша (65).

Стоит сказать, что для обеих команд данный товарищеский матч стал первым в летнее межсезонье.

В рамках первого тура нового розыгрыша Российской премьер-лиги «Динамо» примет на своем поле «Факел», а «Ахмат» встретится дома с «Краснодаром». Ориентировочно матчи пройдут 19-22 июля. Точные даты будут известны позже.

Протокол игры  
Динамо Москва 0:3 Ахмат
    41' Агаларов Гамид (0:1)
    50' Садулаев Лечи (0:2)
    65' (0:3)
Лещук Игорь Боков Данила Лепский Иван Скопинцев Дмитрий Зайдензаль Леон Бителло Гладышев Ярослав Кутицкий Александр Лаксальт Диего Окишор Виктор Грулёв Вячеслав
Запасные: Бессмертный Станислав Макаров Денис Лунёв Андрей Чупаёв Александр Лесовой Даниил Кудравец Андрей Балахонов Максим Назаренко Егор Фомин Даниил Исаев Кирилл
Опарин Михаил Адамов Арсен Агаларов Гамид Шатара Милош Тодорович Дарко Богосавац Мирослав Диванович Заим Камилов Владислав Швец Антон Ковачев Светослав Садулаев Лечи
30 июня.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Ахмат
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