Стало известно, почему задерживается переход Худякова в «Штурм»

Вадим Шпинёв, агент экс-вратаря «Локомотива» Даниила Худякова, высказался о предстоящем переходе своего клиента в австрийский «Штурм».

«Худяков только в пятницу сдал документы в визовый центр. У Дани все в порядке — контракт со «Штурмом» на руках, все согласовано. Остались формальности», — приводит слова агента Sport24.

Шпинёв отметил, что в ближайшее время Худяков отправится в Австрию, где пройдет медицинское обследование и заключит трудовой договор.

Напомним, в минувшей кампании 20-летний вратарь ни разу не вышел на поле. После окончания сезона «Локомотив» объявил об уходе игрока.