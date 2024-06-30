Балахнин высказался о возможном переходе Илича в «Зенит»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о возможном переходе полузащитника «Торино» Ивана Илича в питерский «Зенит».

Специалист считает, что команда с берегов Невы ищет замену бразильцам в виду трансфера сербского футболиста.

«Когда-то придёт это время, а может и сейчас есть хороший покупатель. В любом случае, к этому, наверное идёт подготовка», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

Ранее СМИ сообщали, что «сине-бело-голубые» могут заплатить туринцам 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Илич принял участие в 36 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.