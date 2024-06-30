Экс-защитник «Спартака» Классен: «Горжусь тем, что играл за такой большой клуб»

Бывший защитник «Спартака» Леон Классен прокомментировал уход из столичного клуба.

Напомним, эти летом стороны расторгли трудовой договор по обоюдному согласию.

«Красно-белые», я очень счастлив и горжусь тем, что играл за такой большой клуб не только в России, но и во всем мире. Я хочу поблагодарить всех, кто сделал это возможным и сделал это время незабываемым», — написал Классен на своей страничке в социальной сети.

Кроме того, футболист пожелал удачи «Спартаку» в будущем, отметив, что ему пора сделать новый шаг в карьере.

Классен выступал за «Спартак» с 2022 по 2024 год. За это время он принял участие в 32 матчах, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.