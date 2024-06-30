Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», московское «Динамо» до начала нового сезона планирует подписать крайнего защитника.

Напомним, что ранее крайний защитник Сергей Паршивлюк завершил карьеру профессионального футболиста и вошёл в тренерский штаб Марцела Лички.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «бело-голубые» до последнего тура боролись за чемпионство, однако потерпели поражение от «Краснодара» (0:1) и заняли третье место в турнирной таблице.

В первом туре сезона-2024/25 РПЛ столичный клуб на своём поле сыграет против воронежского «Факела». О точной дате поединка будет известно позже.