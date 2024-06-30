Нападающий «Ростова» Егор Голенков может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Динамо» активно занимается поиском нового центрального нападающего после ухода Фёдора Смолова в «Краснодар». По нашей информации, одним из кандидатов на усиление является 24-летний Голенков, который провел хороший сезон в составе донского клуба.

В минувшей кампании Голенков появился на поле в 39 встречах во всех турнирах, забил девять мячей и записал на свой счет семь результативных передач.

Контракт Голенкова с «Ростовом» рассчитан до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в два миллиона евро.