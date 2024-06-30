Канчельскис объяснил, с чем связана трансферная активность «Зенита»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об активной трансферной кампании «Зенита».
Канчельскис заявил, что своими покупками «Зенит» демонстрирует — ему нет равных.
«С чем связана такая активность клуба на трансферном рынке? Думаю, «Зенит» хочет уверенно выиграть грядущий чемпионат», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».
Напомним, этим летом «Зенит» уже приобрел Евгения Латышонка, Сергея Волкова, Юрия Горшкова и Максима Глушенкова.
По итогам прошлого сезона «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России, однако отрыв от ближайших соперников составил всего один балл.
Но они мало могут помочь " уверенно выиграть грядущий чемпионат."
Миллер видя , что его любимчик ,мягко говоря , не тянет , решил еще больше увеличить бюджет на усиление состава
А менеджмент решил не пропадать же бюджету - вот и развернулся .
Но пока все переходы в петербургский клуб только на усиление скамейки.
Хотя сам любимчик просил : " не хватает суперзвезд, которые приехали бы и решили ".