Канчельскис объяснил, с чем связана трансферная активность «Зенита»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об активной трансферной кампании «Зенита».

Канчельскис заявил, что своими покупками «Зенит» демонстрирует — ему нет равных.

«С чем связана такая активность клуба на трансферном рынке? Думаю, «Зенит» хочет уверенно выиграть грядущий чемпионат», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, этим летом «Зенит» уже приобрел Евгения Латышонка, Сергея Волкова, Юрия Горшкова и Максима Глушенкова.

По итогам прошлого сезона «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России, однако отрыв от ближайших соперников составил всего один балл.