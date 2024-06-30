Хомуха назвал главную позицию, которую нужно усилить ЦСКА

Российский тренер Дмитрий Хомуха поделился мнением о том, какую позицию должен усилить московский ЦСКА в летнее трансферное окно.
По мнению Хомухи, в предстоящем сезоне «армейцы» должны бороться за медали в РПЛ и добраться до финала Кубка России.
— На мой взгляд, если будет куплен хороший и результативный нападающий, то можно будет рассчитывать, что задачи на сезон будут решены, — приводит слова Хомухи Legalbet.
В чемпионате России – 2023/24 ЦСКА финишировал на шестой строчке в турнирной таблице.
Стоит сказать, что в следующий розыгрыш РПЛ «красно-синие» войдут с новым тренером Марко Николичем.
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