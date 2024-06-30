В махачкалинском «Динамо» подтвердили, что Гойло присоединился к команде

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался об информации, что голкипер питерского «Зенита» Никита Гойло присоединился к команде на сборах, которые проходят в Кисловодске.

«Никита Гойло прибыл в расположение команды, но пока без контракта», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Напомним, что минувший сезон 25-летний вратарь провел в аренде в «Сочи», который в прошлом сезоне РПЛ занял последнее место в турнирной таблице и в следующем сезоне выступит в Первой лиге. Он один раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Контракт Гойло с командой с берегов Невы рассчитан до лета 2027 года.