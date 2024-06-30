Вратарь питерского «Зенита» Никита Гойло пополнит ряды махачкалинского «Динамо».

Как сообщает Metaratings.ru, 25-летний голкипер уже присоединился к новичкам Российской премьер-лиги на сборах, которые проходят в Кисловодске.

Контракт Гойло с командой с берегов Невы рассчитан до лета 2027 года.

В минувшем сезоне он выступал за «Сочи» на правах аренды и принял участие в десяти играх во всех турнирах, в которых один раз оставил свои ворота в неприкосновенности и пропустил 15 мячей.

Напомним, что «Динамо» в прошлом сезоне выступало в Первой лиге, где заняло второе место в турнирной таблице.