«Локомотив» сделал ещё одно предложение Миранчуку

«Локомотив» провёл ещё один раунд переговоров с полузащитником Антоном Миранчуком. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», «железнодорожники» не стали повышать предложение. Аргументы клуба заключаются в том, что Миранчук и так получает вдвое больше потолка зарплат, а футболист не молодеет (осенью Антону исполнится 29 лет).

Ранее журналист Иван Карпов писал, что клуб предлагал Миранчуку зарплату в 1,5 миллиона евро, в то время как сторона игрока просила 2 миллиона.

«Локомотив» ждёт от Миранчука ответ до следующей недели. Если предложение принято не будет, то, вероятно, Антон перейдёт в иностранный клуб.

Антон Миранчук не перейдёт в ЦСКА