Сербский хавбек «Краснодара» Михайло Баньяц может покинуть кубанский клуб.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 24-летний Баньяц близок к аренде в сербский клуб «Бачка Топола», из которого он в 2022 году перебрался в «Краснодар».

По нашей информации, у сербского коллектива не будет права выкупа Баньяца.

В минувшем сезоне полузащитник появился на поле в 25 матчах во всех турнирах и записал в свой актив две результативные передачи.

Действующий трудовой договор Баньяца с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в полтора миллиона евро.