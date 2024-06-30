Стало известно, какую зарплату Илич требует у «Зенита»

В летнее трансферное окно полузащитник Иван Илич может перебраться из «Торино» в «Зенит». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», питерцы уже договорились с клубом Серии А о трансфере Илича за 28 миллионов евро в формате «25+3». Теперь чемпионы России последних лет ведут переговоры с самим игроком.

По данным источника, 23-летний Илич хочет зарабатывать в «Зените» 5 миллионов евро в год. Питерцы предлагают сербу меньше – 3 миллиона. Футболист не горит желанием ехать в Россию, но будет готов пойти на такой шаг ради больших денег.

Если договориться с Иличем не получится, то «Зенит» может переключиться за Жедсона Фернандеша из «Бешикташа».

«Зенит» сделал «королевское» предложение Иличу – раскрыты детали