Точилин не уверен, что Лунёв сразу станет первым номером в «Динамо»

Экс-футболист «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о том, станет ли новичок «бело-голубых» Андрей Лунёв основным вратарём команды.

По мнению эксперта, Лещук, Шунин и Лунёв — вратари одного уровня, поэтому у наставника «Динамо» Марцела Лички будет приятная головная боль.

«На сегодняшний день я бы не сказал, что Лунёв возьмет и с ходу займет место основного голкипера в «Динамо», — приводит слова Точилина Legalbet.

Напомним, этим летом 32-летний Лунёв присоединился к «Динамо» свободным агентом. Прошлым клубом россиянина был азербайджанский «Карабах».

В первом туре нового сезона РПЛ «Динамо» встретится дома с «Факелом».