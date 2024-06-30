Попов: «Семаку пора выходить на новый уровень»

Экс-футболист «Рубина» Алексей Попов высказался о возможном назначении главного тренера «Зенита» Сергея Семака в сборную России.

Эксперт не знает, интересна ли Семаку работа в сборной, но, наверное, все тренеры к этому стремятся.

— Семак уже шесть чемпионств подряд завоевал в РПЛ. Уже пора выходить на новый уровень. Он засиделся в «Зените, — приводит слова Попова Legalbet.

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. После окончания минувшей кампании клуб продлил трудовой договор с 48-летним специалистом на шесть лет.

13 июля «Зенит» встретится с «Краснодаром» в рамках OLIMPBET-Суперкубка России. Начало матча запланировано на 20:30 по мск.