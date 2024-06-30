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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смолов забил гол необычным ударом – видео видео

30 Июня 2024 • 17:28 Комментировать

Нападающий Фёдор Смолов в летнее трансферное окно вернулся в «Краснодар». Опытный футболист уже успел забить гол за «быков», расписавшись в воротах махачкалинского «Динамо» в товарищеском матче.

Стоит отметить, что Смолов забил гол весьма необычным ударом. Футболист нанёс удар так, что мяч первым делом ударился о газон. После этого игровой снаряд перелетел через выскакивающего голкипера и оказался в сетке. Видео гола можно посмотреть ниже в публикации пресс-службы «Краснодара».

 

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует через три недели. В первом туре «Краснодар» будет играть против «Ахмата» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Фёдор Смолов
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