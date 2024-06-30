Вратарь «Зенита» Одоевский интересен двум клубам

Страж ворот «Зенита» Даниил Одоевский может сменить клубную прописку в обозримом будущем. 21-летний футболист имеет сразу два варианта продолжения карьеры на внутреннем рынке.

Согласно информации Metaratings, интерес к Одоевскому проявляют такие клубы, как «Ростов» и «Балтика». В то же время отмечается, что сам Даниил хотел бы перейти в ростовский клуб, где тренером вратарей работает Виталий Кафанов.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Даниила Одоевского в 500 тысяч евро. В сезоне 2023/2024 вратарь выступал в аренде за «Волгарь».