Сербский полузащитник «Торино» Иван Илич близок к переходу в санкт-петербургский «Зенит».

Как утверждает «Чемпионат», руководство «сине-бело-голубых» согласовало с «Торино» переход 23-летнего футболиста. Сообщается, что в ближайшее время Илич пройдет медицинский осмотр.

Ранее появилась информация, что покупка Илича обойдется «Зениту» в 25 миллионов евро. Ожидается, что заработная плата хавбека составит три миллиона евро в год.

В прошедшей кампании Илич появился на поле в 36 встречах во всех турнирах, забил четыре гола и стал автором трех ассистов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Илича в 18 млн евро.