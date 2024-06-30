Босс «Зенита» одним словом отреагировал на информацию о «королевском» предложении Иличу

Руководитель «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию из прессы. Сообщалось, что питерский клуб сделал «королевское» предложение полузащитнику «Торино» и национальной сборной Сербии Ивану Иличу.

«В иностранных СМИ называют предложение «Зенита» Иличу «королевским»? Чепуха», - слова Медведева приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

23-летний Иван Илич оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 18 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 полузащитник провёл 33 официальных матча, в которых записал на свой счёт четыре гола и два голевых паса на партнёров.