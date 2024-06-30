Испанский журналист: «Жозе — очень хорошее приобретение для «Спартака»

Журналист из Испании Хосе Игнасио Ортега поделился комментарием о предстоящем трансфере форварда «Бетиса» Виллиана Жозе в «Спартак».

«Для «Спартака» очень хорошее приобретение. Он типичный габаритный нападающий, по игре похож на Довбика, но он потехничнее», — приводит слова Ортеги Metaratings.

Эксперт отметил, что несколько лет назад Жозе был очень сильным футболистом, но если сейчас он будет в хорошей форме, то усилит «Спартак».

Ранее сообщалось, что 32-летний Жозе станет игроком «Спартака» до понедельника.

В прошедшем сезоне бразилец забил 14 голов и сделал шесть ассистов в 43 встречах во всех турнирах.