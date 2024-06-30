«Зенит» получил предложение по Изидору

Нападающий питерского «Зенита» Вильсон Изидор этим летом может вернуться в родную Францию – серьёзный интерес к футболисту проявляет «Брест». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», клуб Лиги 1 уже прислал «сине-бело-голубым» предложение по аренде 23-летнего Изидора с опцией дальнейшего выкупа.

В то же время отмечается, что «Зенит» предпочитает оформить полноценный трансфер Изидора за 4 миллиона евро.

Добавим, что «Брест» в прошлом чемпионате Франции финишировал на третьей позиции в турнирной таблице. В следующем сезоне команда будет представлять страну в Лиге чемпионов.