«Химки» давно отказались от Джикии

В «Химках» давно отказались от варианта с подписанием защитника Георгия Джикии. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа». По данным источника, подмосковный клуб контактировал с агентом Вадимом Шпинёвым ещё в мае. Тогда агент запросил для своего клиента зарплату в 7 миллионов рублей в месяц. После раздумий в «Химках» решили, что в команде и так много «ветеранов», тем более клуб будет тратить по 5 миллионов рублей в месяц на зарплату Антона Заболотного.

Словом, «Химки» не ведут переговоры по Джикии. Как известно, 30-летний защитник остался без клуба после ухода из «Спартака» по завершению сезона 2023/2024.