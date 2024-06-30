«Зенит» сделал «королевское» предложение Иличу – раскрыты детали

Полузащитник Иван Илич в обозримом будущем может сменить «Торино» на «Зенит». Как сообщает FootballNews24, ссылаясь на издание Tuttosport, клуб Серии А уже принял предложение по Иличу из Санкт-Петербурга. Теперь чемпионы России последних лет ведут переговоры непосредственно с 23-летним футболистом.

По данным источника, «Зенит» предлагает Иличу виллу в лучшем районе Санкт-Петербурга, люксовый автомобиль и бесплатные перелёты в Белград. Кроме того, «сине-бело-голубые» предложили игроку сборной Сербии зарплату в 3 миллиона евро за сезон. Предложение «Зенита» называется «королевским».