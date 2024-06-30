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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» сделал «королевское» предложение Иличу – раскрыты детали

30 Июня 2024 • 14:20 Комментировать (1)

Полузащитник Иван Илич в обозримом будущем может сменить «Торино» на «Зенит». Как сообщает FootballNews24, ссылаясь на издание Tuttosport, клуб Серии А уже принял предложение по Иличу из Санкт-Петербурга. Теперь чемпионы России последних лет ведут переговоры непосредственно с 23-летним футболистом.

По данным источника, «Зенит» предлагает Иличу виллу в лучшем районе Санкт-Петербурга, люксовый автомобиль и бесплатные перелёты в Белград. Кроме того, «сине-бело-голубые» предложили игроку сборной Сербии зарплату в 3 миллиона евро за сезон. Предложение «Зенита» называется «королевским».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Торино Иван Илич трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Друг_Твоей_Мамки
30 Июня 2024 в 14:47
Уж лучше играть в Гейропе и испытать шанс на попадание в еврокубки, чем попасть в лигу где всё уже давно продано и без еврокубков)))
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