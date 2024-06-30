Президент «Урала»: «Продолжаю считать Ганчаренко большим тренером»

Президент «Урала» Григорий Иванов дал комментарий о Викторе Ганчаренко. Белорусский специалист был уволен с поста главного тренера «шмелей» после поражения от «Акрона» в первом стыковом матче за место в РПЛ. Смена рулевого не помогла – екатеринбуржцы вылетели.

По словам Иванова, он по-прежнему считает Ганчаренко качественным тренером.

«Остались в нормальных отношениях. Продолжаю считать Виктора Михалыча большим тренером. Но вот что-то у него не сложилось. Верил в него до последнего... Думал, он справится», - цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Иванов предположил, что Ганчаренко чувствует вину за вылет «Урала» во второй по рангу футбольный дивизион России.