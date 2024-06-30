Будущее полузащитника Антона Миранчука остаётся туманным – действующий контракт 28-летнего футболиста с «Локомотивом» истекает через считанные часы. Московский клуб пытался сохранить Миранчука в своих рядах, о чём рассказывал агент игрока Вадим Шпинёв. Впрочем, переговоры пока не дали результата. На этом фоне в прессе появилась информация об интересе к Миранчуку со стороны ЦСКА.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», Антон Миранчук в ЦСКА не перейдёт. Очевидно, 28-летний футболист такой вариант не рассматривает.

В сезоне 2023/2024 Миранчук провёл за «Локомотив» 38 матчей, в которых записал на свой счёт восемь голов и семь голевых передач на партнёров.