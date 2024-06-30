Камоцци: «Смолов точно принесёт пользу «Краснодару»

Франко Камоцци, который ранее являлся советником экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о возвращении нападающего Фёдора Смолова в «Краснодар».

«Возвращение Смолова в «Краснодар» - это хорошо. Да, он уже не молод, но он точно принесет пользу клубу», - передает слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что до возвращения в краснодарский клуб, нападающий выступал за московское «Динамо». В минувшем сезоне Смолов принял участие в 34 поединках во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Вместе с «бело-голубыми» Фёдор финишировал на третьем месте в РПЛ.