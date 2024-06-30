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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Футболист «Зенита» Ерохин назвал главного претендента на победу в РПЛ

30 Июня 2024 • 12:33 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
21.07 17:00

Александр Ерохин, игрок «сине-бело-голубых», рассказал, кого считает главным фаворитом на золотые медали в следующем сезоне РПЛ.

- Думаю, это «Зенит». Конечно, многие команды приобретают хороших игроков. Нам 100% составят конкуренцию, но у «Зенита» всегда одна задача - победить во всех турнирах, - передаёт слова полузащитника «Зенита» «Советский спорт».

В прошлом сезоне коллектив Сергея Семака оформил чемпионство, набрав в 30 матчах 57 баллов. Это шестое чемпионство подряд для «Зенита». На второй позиции расположился «Краснодар», а замкнуло тройку лидеров «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Ерохин

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