Агент рассказал о возможном новом клубе Джикии

Футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы экс-защитника столичного «Спартака» Георгия Джикии, дал комментарий насчет возможного трансфера в подмосковные «Химки».
«Георгий знает о варианте с «Химками», но все зависит от его желания. Как будет принято какое‑то решение, все об этом узнают», - передает слова агента телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что по завершении сезона-2023/2024 Джикия покинул «Спартак» на правах свободного агента. В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги 30-летний защитник провел всего восемь поединков и получил одну желтую карточку.
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