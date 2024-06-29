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Агент Жемалетдинова рассказал, подписан ли контракт с ЦСКА

29 Июня 2024 • 23:53 Комментировать

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы экс-хавбека «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, высказался о дебюте своего клиента за ЦСКА.

29 июня Жемалетдинов сыграл за ЦСКА в товарищеском матче с «Шинником» (2:1).

«Это просто подготовка к предстоящему сезону. А дальше — посмотрим. Контракт пока не подписан, клуб ни о чем не объявлял», — цитирует агента Sport24.

В прошедшей кампании Жемалетдинов принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и стал автором одной результативной передачи.

Напомним, после окончания минувшего сезона «Локомотив» объявил о прекращении сотрудничества с 27-летним футболистом.

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