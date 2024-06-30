Сафонов в Европе: кто займёт его место и станет лучшим вратарём РПЛ

На подходе новый сезон Российской премьер-лиги, который обещает быть не менее интересным, чем прошедший розыгрыш. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто может стать лучшим вратарём чемпионата после отъезда в «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Илья Лантратов («Локомотив»)

Голкипер «Локомотива» является теневым лидером. Он практически не ошибается на ленточке, периодически вызывается в сборную России, но всё же не приковывает к себе пристального внимания из-за нестабильной игры «Локомотива». В новом сезоне у него будет много работы, и если он сможет себя проявить, то о нём точно станут говорить ещё больше.

Станислав Агкацев («Краснодар»)

В 22 года Агкацеву выпал шанс стать первым номером в «Краснодаре». Сейчас всё зависит только от него, ведь вряд ли ему просто так отдадут первое место. Этим летом «быки» подписали опытного Юрия Дюпина. Предполагается, что он должен помочь своим опытом Агкацеву заматереть, но если молодой не справится, то Дюпин и сам способен поиграть ещё несколько лет.

Евгений Латышонок («Зенит»)

Латышонок тоже претендует на роль главного вратаря РПЛ, но в элитном российском дивизионе он провёл всего один сезон в составе «Балтики», а летом перешёл в «Зенит». Скорее всего, Латышонок начнёт сезон в стартовом составе, а дальше всё будет в его руках. В «Балтике» он был постоянно в игре и отражал большое количество ударов, а вот в «Зените» работы будет не так много, поэтому небольшая потеря концентрации и пара ошибок могут поспособствовать отправлению Латышонка на банку.

Александр Максименко («Спартак»)

Минувший сезон, а если быть точнее, то весенний отрезок, стал лучшим в карьере Максименко. По итогам чемпионата России – 2023/24 Максименко заслуженно был признан лучшим игроком «Спартака», а в начале июня дебютировал за сборную России. В настоящий момент он является главным претендентом на роль первого номера не только в РПЛ, но и в национальной команде, ведь не факт, что Сафонов останется главным, если просидит весь сезон на скамейке в «ПСЖ».

Андрей Лунёв («Динамо»)

Однако за роль первого вратаря лиги с Максименко может поспорить Андрей Лунёв, который неожиданно вернулся в Россию после командировок в немецкий «Байер» и азербайджанский «Карабах». 32-летний Лунёв провёл потрясающий сезон в Азербайджане, достойно выступал в еврокубках и даже попадал в символическую сборную в плей-офф Лиги Европы, но по каким-то причинам решил не продлевать контракт с клубом и перебрался в «Динамо». Если Лунёв продолжит уверенно действовать в рамке, то точно будет претендовать на звание первого голкипера лиги.

Дмитрий Миляев