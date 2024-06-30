Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
Италия
1/8 - 29 июня
Германия
Дания
1/8 - 30 июня
Англия
Словакия
1/8 - 30 июня
Испания
Грузия
1/8 - 1 июля
Франция
Бельгия
1/8 - 1 июля
Португалия
Словения
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сафонов в Европе: кто займёт его место и станет лучшим вратарём РПЛ

30 Июня 2024 • 11:45 Комментировать

На подходе новый сезон Российской премьер-лиги, который обещает быть не менее интересным, чем прошедший розыгрыш. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто может стать лучшим вратарём чемпионата после отъезда в «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Илья Лантратов («Локомотив»)

Голкипер «Локомотива» является теневым лидером. Он практически не ошибается на ленточке, периодически вызывается в сборную России, но всё же не приковывает к себе пристального внимания из-за нестабильной игры «Локомотива». В новом сезоне у него будет много работы, и если он сможет себя проявить, то о нём точно станут говорить ещё больше.

Станислав Агкацев («Краснодар»)

В 22 года Агкацеву выпал шанс стать первым номером в «Краснодаре». Сейчас всё зависит только от него, ведь вряд ли ему просто так отдадут первое место. Этим летом «быки» подписали опытного Юрия Дюпина. Предполагается, что он должен помочь своим опытом Агкацеву заматереть, но если молодой не справится, то Дюпин и сам способен поиграть ещё несколько лет.

Евгений Латышонок («Зенит»)

Латышонок тоже претендует на роль главного вратаря РПЛ, но в элитном российском дивизионе он провёл всего один сезон в составе «Балтики», а летом перешёл в «Зенит». Скорее всего, Латышонок начнёт сезон в стартовом составе, а дальше всё будет в его руках. В «Балтике» он был постоянно в игре и отражал большое количество ударов, а вот в «Зените» работы будет не так много, поэтому небольшая потеря концентрации и пара ошибок могут поспособствовать отправлению Латышонка на банку.

Александр Максименко («Спартак»)

Минувший сезон, а если быть точнее, то весенний отрезок, стал лучшим в карьере Максименко. По итогам чемпионата России – 2023/24 Максименко заслуженно был признан лучшим игроком «Спартака», а в начале июня дебютировал за сборную России. В настоящий момент он является главным претендентом на роль первого номера не только в РПЛ, но и в национальной команде, ведь не факт, что Сафонов останется главным, если просидит весь сезон на скамейке в «ПСЖ».

Андрей Лунёв («Динамо»)

Однако за роль первого вратаря лиги с Максименко может поспорить Андрей Лунёв, который неожиданно вернулся в Россию после командировок в немецкий «Байер» и азербайджанский «Карабах». 32-летний Лунёв провёл потрясающий сезон в Азербайджане, достойно выступал в еврокубках и даже попадал в символическую сборную в плей-офф Лиги Европы, но по каким-то причинам решил не продлевать контракт с клубом и перебрался в «Динамо». Если Лунёв продолжит уверенно действовать в рамке, то точно будет претендовать на звание первого голкипера лиги.

Дмитрий Миляев


👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
РПЛ Андрей Лунёв Александр Максименко Илья Лантратов Станислав Агкацев Евгений Латышонок ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Аршавин назвал победителя Евро-2024 Хвича после победы над Португалией побежал к Роналду Шалимов назвал единственную сборную, которая ему понравилась на Евро-2024 Суперкомпьютер назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Назван лучший вратарь в мире: Нойер на 5-м месте, Мамардашвили – 10-й Суперкомпьютер высчитал главного фаворита Евро-2024: Франция только четвёртая, Португалия с Роналду – пятая Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Промес вернётся в «Спартак», Мбаппе подал в суд на «ПСЖ», а у сборной Англии будет новый тренер – в главных слухах недели «Зенит» договорился с нападающим «Спартака»
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Хвича договорился о переходе в новый клуб - известно название Стипиди: «Сборная Италии – фуфло, команды Австрии и Швейцарии – сила»
Спортивные новости
Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге Касаткина переиграла Фернандес и выиграла турнира в Истбурне Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии Четыре россиянина были выбраны в первом раунде драфта НХЛ-2024 Касаткина обыграла Паолини и вышла в финал турнира в Истбурне Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Июня
12:33 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Смолов точно принесёт пользу «Краснодару»
12:33 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Зенита» Ерохин назвал главного претендента на победу в РПЛ
12:03 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о возможном новом клубе Джикии
29 Июня
23:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Жемалетдинова рассказал, подписан ли контракт с ЦСКА
23:01 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» проведёт товарищеский матч против «Насафа» — источник слухи
22:24 · Россия. Премьер-лига
«Акрон» усилился воспитанником «Бенфики» официально
22:12 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» объявил о переходе австрийского полузащитника «Сочи» официально
21:58 · Россия. Премьер-лига
Гайч может продолжить карьеру в Бельгии или Турции, ЦСКА рассматривает только продажу игрока эксклюзив
21:45 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» всухую обыграл махачкалинское «Динамо»
20:24 · Россия. Премьер-лига
Николич ответил, отпустит ли Файзуллаева на Олимпиаду
20:15 · Россия. Премьер-лига
«Челси» близок к покупке аргентинского защитника слухи
19:29 · Россия. Премьер-лига
Смолов забил первый гол за «Краснодар» после возвращения
19:28 · Россия. Премьер-лига
Николич: «Жемалетдинов может принести пользу ЦСКА»
19:22 · Россия. Премьер-лига
Инвестор «Химок» Садыгов подтвердил переговоры с Джикией
19:19 · Россия. Премьер-лига
Аленичев — о Соболеве: Возможно, в «Зените» лучше финансовые условия
Все новости
Рекомендуем