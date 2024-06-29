Московский «Спартак» и узбекистанский «Насаф» проведут очный контрольный поединок 15 июля. Об этом сообщает Championat.asia.

По данным источника, встреча между командами пройдет в Москве. Однако точное место проведения игры не уточняется.

Стоит сказать, что в летнее межсезонье «Спартак» провел пока один товарищеский матч против московского «Торпедо». Тот поединок проходил в закрытом режиме и завершился победой команды Деяна Станковича со счетом 3:1.

Старт нового сезона Российской премьер-лиги запланирован на 19 июля. В рамках первого тура «Спартак» проведет выездной матч с «Оренбургом».