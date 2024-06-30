«Спартак» или «Зенит»: что выбрать Соболеву

В последние несколько дней в СМИ активно обсуждается возможный трансфер нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило разобраться, кому выгоден такой переход.

Нужен ли Соболев «Зениту»

Пока не совсем понятно, зачем чемпиону России 27-летний форвард «Спартака». Вряд ли наставник «Зенита» Сергей Семак посадит на скамейку Матео Кассьерру, который стал лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша РПЛ. Получается, что Соболева берут на скамейку, но ведь там есть Иван Сергеев — главный джокер «Зенита», который регулярно вызывается в сборную России в отличие от Соболева. Сергеев умеет решать со скамейки и уже неоднократно это доказывал, чего нельзя сказать о нападающем «Спартака». Конечно, минувший сезон получился скомканным не только у него, а у всех «красно-белых», но ведь даже в проблемной команде Соболев далеко не всегда был основным игроком, а пару раз и вовсе проводил все 90 минут на скамейке.

Вариантов может быть несколько: либо у «Зенита» есть выгодные предложения по Кассьерре или Сергееву, либо клуб сам хочет расстаться с одним из форвардов, подписав вместо него Соболева. Кроме того, есть вероятность, что «Зенит» просто хочет ослабить «Спартак» перед важнейшим для себя сезоном, в конце которого клуб будет праздновать своё столетие. Такой вариант вероятен, ведь «Зенит» неоднократно так поступал за последние десять лет.

Не факт, что Соболев в новом клубе сможет вернуть свои кондиции, которые он растерял в «Спартаке». Однако как минимум один плюс для «Зенита» в данном трансфере есть. Соболев — главная ударная сила «Спартака», несмотря на свою форму и форму команды, даже в смазанном сезоне он умудрился набрать 19 результативных очков (10+9), не всегда попадая в состав.

Нужен ли «Зенит» Соболеву

Это тоже очень интересный вопрос. Конечно, такой трансфер пойдёт на пользу Соболеву, если речь идёт о финансовой составляющей и трофеях. По слухам, «Зенит» готов платить форварду 3,6 млн евро в год, а в «Спартаке» он сейчас получает 2 млн евро за сезон. За четыре года в «Спартаке» Соболев выиграл только один трофей, а «Зенит» за это же время завоевал девять титулов.

Но если мы говорим о спортивной составляющей перехода, то есть сомнения, что он сможет стать для «Зенита» новым Дзюбой. Не исключено, что Соболев может повторить путь Бакаева, который полностью потерялся в Санкт-Петербурге. Соболеву будет очень трудно вытеснить Кассьерру, а сидеть на скамейке он не любит.

В данной ситуации выбор за самим Соболевым — деньги и трофеи, но пожизненное клеймо предателя со стороны «красно-белой» торсиды, либо регулярная игровая практика, любовь спартаковских болельщиков и ежегодные надежды на какой-нибудь титул.

Нужно ли «Спартаку» отпускать Соболева

Да, не задумываясь. Если он хочет покинуть «Спартак», то держать его нет никакого смысла. У Соболева очень тяжёлый характер, поэтому он вряд ли будет помощником для «красно-белых» в случае срыва трансфера не по его желанию. Уже появлялись слухи, что Соболев начал вести себя токсично из-за нежелания «Спартака» отпускать его за небольшие деньги. Напомним, сначала речь шла о 20 миллионах евро, но позже сумма резко снизилась до 11 миллионов. Даже за эти деньги «Спартаку» будет выгодна продажа немотивированного форварда, ведь сейчас в клубе есть Манфред Угальде, подрастающий Павел Мелёшин, а также на подходе Виллиан Жозе, который вот-вот должен присоединиться к команде.

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Дмитрий Миляев