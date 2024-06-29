Новичок РПЛ в лице тольяттинского «Акрона» объявил о подписании легионера. Клуб пополнил Родриго Эсковаль, воспитанник лиссабонской «Бенфики».

Новичок уже присоединился к своей команде на сборах в турецком городе Бурдур. Срок соглашения сторон не называется.

Португальский центральный защитник начинал свой путь в футболе в академии столичной «Бенфики». Его последним клубом до переезда в Самарскую область стала «Визела». Также на протяжении карьеры он успел поиграть за «Анортосис» (Кипр), «Риеку» (Хорватия) и «Волос» (Греция).

Напомним, что тольяттинский клуб впервые в своей истории сыграет в Премьер-лиге в новом сезоне.