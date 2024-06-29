Казанский «Рубин», клуб Российской премьер-лиги официально представил новичка команды. Им стал австрийский полузащитник Александар Юкич. Стороны пописали контракт на четыре года, в новой команде австриец взял седьмой номер.

«Рубин» станет для Юкича не первым клубом в России. Минувшей весной легионер выступал в составе «Сочи», которому не повезло вылететь из Премьер-лиги с 16 места турнирной таблицы. Всего за южан легионер провёл 12 матчей, в них ему удалось по разу забить и по разу отличиться голевой передачей.

«Рубин» завершил минувший сезон в середине турнирной таблицы РПЛ, на восьмом месте.