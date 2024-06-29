Форвард Адольфо Гайч, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, может продолжить карьеру в Бельгии или Турции. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Однако на данный момент ЦСКА не ведёт никаких переговоров, Марко Николич желает ознакомиться с возможностями игрока и есть вероятность, что Адольфо останется в клубе. При этом, ЦСКА не хочет отдавать форварда в аренду и будет рассматривать только вариант с продажей футболиста.

Напомним, минувший сезон Адольфо провёл в Турции, защищая цвета «Ризеспора». В 35 матчах во всех турнирах ему удалось забить 11 голов.